Вашингтон, 25 января, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Американская актриса и модель Памела Андерсон, выступающая в защиту животных, собирается сделать Меланье Трамп, жене президента США Дональда Трампа, необычный подарок — шубу из искусственного меха, пишет The Hill.

Toglenn Памела Андерсон

Андерсон сообщила о своих планах во время мероприятия организации «Люди за этичное обращение с животными», прошедшего в столице США. «Я собираюсь послать ей одну из своих российских экошуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России», — сказала актриса.

Напомним, Андерсон — член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW). Выступает в том числе и как противник использование натуральнго меха для пошива одежды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на встрече с главой IFAW Аззедином Даунсом вручил Андерсон календарь с изображением дальневосточного леопарда.