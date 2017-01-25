Москва, 25 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Упорное нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства в ходе переговоров в Минске является основным препятствием на пути преодоления внутриукраинского кризиса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявил глава МИД России Сергей Лавров во время «правительственного часа» в Госдуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатели

«Основное препятствие на пути преодоления внутриукраинского кризиса — упорное нежелание киевских властей выполнять взятые на себя в Минске почти два года назад обязательства», — заявил Лавров.

При этом Киев продолжает «устраивать вооруженные провокации на линии соприкосновения, не прекращает воинственную, реваншистскую риторику», подчеркнул министр.

Контакты с зарубежными партнерами, в том числе в «нормандской четверке» и с США показывают, что общее понимание безальтернативности реализации минских соглашений во всей их совокупности, сохраняется, констатировал Лавров. «Разумеется, добиться этого невозможно без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, как это и закреплено в резолюции Совета безопасности», — отметил он.