Ростов-на-Дону, 25 января, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Вслед за кадровыми переменами в донском правительстве администрация областного центра объявила об обновлении чиновничьего аппарата. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города-миллионника 25 января, назначен новый заместитель сити-менеджера.

ИА REGNUM Здание городской думы

Известно, что Дмитрий Мамелко на этой должности будет курировать организационно-правовые и кадровые вопросы. С подобной работой молодой чиновник уже знаком, так как с 2014 года занимал должность главного специалиста отдела кадровой и организационной работы Минтранса Ростовской области — был помощником главы ведомства. В эти годы у руля министерства транспорта находился Виталий Кушнарев, ставший в ноябре 2016 года главой администрации донской столицы.

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30-летний Мамелко окончил два вуза, получив специальности менеджер и юрист. Трудовую деятельность начал в 2004 году маркетологом ЗАО «Южная Автомобильная Компания». На госслужбу пришёл в 2009 году сначала на должность главного специалиста в департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, затем Минприроды региона.

Напомним, на прошлой неделе на должность заместителя главы администрации города-миллионника по вопросам экономики был назначен Дмитрий Чернышов.

37-летний батайчанин трудовую деятельность начал в 2002 году экспертом-консультантом Фонда инноваций и экономических технологий «Содействие-XXI век», преподавал в вузе. В течение многих лет был руководителем ООО «Областной консалтинговый центр».

Как уже сообщало ИА REGNUM, отставки и назначения в администрации донской столицы начались в ноябре 2016 года после того, как сити-менеджером был назначен Виталий Кушнарев, до этого возглавлявший министерство транспорта Ростовской области. Смена сити-менеджера произошла по истечении срока контракта с Сергеем Горбанем.

«Сергей Горбань, возможно, — талантливый политработник, но никакой не хозяйственник. Сити-менеджер вообще не должен в политические дела соваться, но таково состояние нашей политической культуры. Быть одновременно политиком и хозяйственником — задача непростая. И приходится что-то ставить во главу угла», — отмечал ранее ростовский политолог Юрий Гиренко.

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