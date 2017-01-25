Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам 2016 года достиг 103,9% по отношению к аналогичному показателю 2015 года. Объем выполненных строительных работ составил 100,7% к уровню 2015 года. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, ссылаясь на данные официальной статистики.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

Наибольший рост по итогам 2016 года зафиксирован в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табак — индекс промпроизводства составил 122,3% к уровню 2015 года. Также выросли производство резиновых и пластмассовых изделий (118,8%) и прочих неметаллических минеральных продуктов (111,8%), химическое производство (103%), целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (102%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (101,3%).

Снижение производства по итогам 2016 года зафиксировано в текстильном и швейном производстве (93,1% к уровню 2015 года), производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (74,8%), производстве машин и оборудования (88,3%), производстве транспортных средств и оборудования (94%).

«Индекс промышленного производства в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды относительно января-декабря 2015 года составил 105,5%», — отмечается в сообщении экономического ведомства Смольного.

В 2016 году в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 3 116,3 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 2,8% больше, чем в 2015 году.

Торговля Санкт-Петербурга в 2016 году показала отрицательную динамику, сократившись, в сопоставимых ценах на 1,5% к уровню 2015 года. Оборот розничной торговли составил 1 215,6 млрд рублей.

В то же время объем услуг организаций транспорта в 2016 году оказался на уровне 106,2% к аналогичному периоду 2015 года, объем услуг связи — на уровне 103% к тому же периоду позапрошлого года.