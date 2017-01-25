Рим, 25 января, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Италия предлагает России новый вариант поставок газа в Европу. Так, Трансадриатический газопровод (ТАР), который предназначается для поставок голубого топлива из Азербайджана в Европу, можно расширить в два раза и применить для поставок российского газа, заявил вице-президент итальянской газотранспортной компании Snam Федерико Эрмоли. Причем, по его словам, такой вариант может быть более выгодным по сравнению с проектом Poseidon, пишет Naftogaz.ru

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Сегодня мощность строящегося газопровода — 10 млрд кубометров газа в год. Эти объемы Азербайджан законтрактировал на поставки топлива по ТАР. Однако в результате модернизации мощность газопровода может быть легко увеличена до 20 млрд кубометров в год. И эти объемы могут быть свободно использованы любым поставщиком, отметил Эрмоли. По его словам, газопровод может транспортировать газ разных клиентов, то есть и «Газпрома» тоже. Это возможно, если российская компания захочет поставлять свое голубое топливо в ЕС через Турцию по газопроводу «Турецкий поток» и далее как раз через Трансадриатический газопровод.

С «Газпромом» по этому поводу переговоры еще не проводились. Однако такой вариант поставок российского газа в Европу был бы более дешевым по сравнению с проектом Poseidon, который сейчас рассматривает монополист, считает представитель итальянской Snam. Правда, он не стал раскрывать конкретную сумму размера инвестиций, которые требуются для ТАР. Эрмоли лишь указал на то, что вложения в этот проект гораздо меньше, чем в новый газопровод.

Отмечается также, что руководитель компании Snam Паскаль де Бюк оценил такой вариант поставок российского газа как «очень хорошую идею».

Напомним, что магистральный газопровод ТАР протяженностью в 871 километр начали строить в мае 2016 года в Албании недалеко от города Фиери. Газопровод будет проходить, помимо Албании, через Грецию по дну Адриатического моря. Выйдет ТАР на юге Италии. Стоимость проекта оценивается в 6,2 млрд евро, примерно треть из которых инвестирует Греция, закончить его планируется к 2020 году. Совладельцы TAP — Госнефтекомпания Азербайджана (20%), British Petroleum (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Этот газопровод соединится на турецко-греческой границе с Трансанатолийским газопроводом (TANAP), который в настоящее время строится в Турции и должен быть закончен к 2018 году. Оба эти газопровода — часть Южного газового коридора. По ним должен поступать азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз в Евросоюз.

Примечательно, что Еврокомиссия в марте прошлого года, одобрив строительство ТАР, по сути, закрыла глаза на нарушение условий Третьего энергопакета, исполнение которого так жестко требует от России. Как отмечалось в заявлении ЕК, газопровод соответствует нормам ЕС по оказанию государственной помощи, «этот проект улучшит безопасность и диверсификацию энергетического снабжения ЕС, не нарушая правил конкуренции на внутреннем рынке». То есть ЕК полностью одобрила трубопроводный проект, конкурирующий с проектами «Газпрома», при этом российский проект «Южного потока» Еврокомиссия до этого не одобрила.

Причем ранее вице-президент итальянской газотранспортной компании Snam Федерико Эрмоли заявлял, что Италии на юго-востоке страны нужны еще 30−40 млрд кубометров газа в год. Это могут быть поставки альтернативные имеющимся через Украину, Словакию и Австрию. А российский газ через ТАР может пойти «по кругу» таким образом: через Италию, Австрию, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, говорил Эрмоли.

Что касается проекта Poseidon, который предполагает строительство магистрального газопровода через Грецию и Ионическое море на юг Италии, то компании «Газпром», Edison и DEPA подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам российского газа. Компании рассчитывают использовать максимальные возможности газопровода. Его планируется интегрировать с «Турецким потоком». Разработка технических обоснований проекта завершились в декабре 2016 года.

Ранее ИА REGNUM писало со ссылкой на слова генерального директора АО «Македонские Энергетические Ресурсы» Крсте Миладинова, что газ из РФ и Азербайджана может поставляться в Европу через Трансадриатический газопровод благодаря реализации плана по строительству газового интерконнектора между Македонией и Грецией.

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«Трансевропейский Eastring могут подключить к «Южному газовому коридору»