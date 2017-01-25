Оренбург, 25 января, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Общая сумма получения взятки по Оренбургской области в 2016 году составила более 5,6 млн рублей, средняя сумма получения взятки насчитывает около 187 тыс. руб. (2015 год — около 86 тыс. рублей). Общая сумма дачи взятки по региону составила примерно 650 тыс. руб., средняя сумма дачи взятки — около 18 тыс. руб. (2015 год — 5,4 тыс. рублей). Из общего числа зарегистрированных фактов получения взяток семь совершены в крупном и особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Надзорное ведомство отметило рост количества выявленных преступлений коррупционной направленности — почти на 22%. За 2016 год правоохранительными органами области выявлено 391 преступление коррупционной направленности (2015 год — 321). За год зафиксировано 30 фактов получения взятки, 36 — дачи взятки, 17 посредничеств во взяточничестве, 51 факт мелкого взяточничества.

Среди 15 привлеченных к уголовной ответственности оренбургских взяточников четверо государственных служащих, шестеро сотрудников правоохранительных органов, трое медработников, один сотрудник учреждения образования и один руководитель государственного учреждения.

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