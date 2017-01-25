Нижний Новгород, 25 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум. В Дзержинске (Нижегородская область) председатель местной религиозной организации Свидетелей Иеговы привлечен к административной ответственности за хранение экстремистских материалов.

ErikaWittlieb Туалетная комната

Как сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, здание, где были обнаружены брошюры, используется местной религиозной организацией для проведения богослужений. На них собирается около 40 человек.

Во время выездной проверки, организованной прокуратурой, в туалетной комнате для инвалидов были обнаружены две брошюры, признанные экстремистским материалом и включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов.

В отношении руководителя отделения Свидетелей Иеговы было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ.

Суд усмотрел в действиях обвиняемого вину в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения»).

Постановлением суда председатель религиозной организации был признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 с конфискацией обнаруженных брошюр.