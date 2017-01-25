Воронеж, 25 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Миллиард рублей будет выделен Воронежской области из федерального бюджета в качестве межбюджетного трансферта в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Соответствующий документ 25 января опубликован на сайте правительства РФ, сообщает ИА REGNUM.

Клод Моне. Дорога в лесу Фонтенбло. 1864

Всего, в соответствии с постановлением правительства России, межбюджетные трансферты на общую сумму в 30 млрд рублей будут направлены в 34 российских региона. Деньги должны быть направлены на финансирование деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Воронежской области заявляли, что в 2017 году на ремонт, строительство и реконструкцию дорог на территории региона будет направлено два миллиарда рублей, тогда как в 2016 году было выделено 1,75 млрд. В числе приоритетов в правительстве назвали устройство электрического освещения автомобильной дороги федерального значения Р-298 Курск-Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на участках населенных пунктов Воронежской области.