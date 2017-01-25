Иркутск, 25 января, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Полицейские пресекли деятельность организованной группы бутлегеров в Иркутской области.

KRiemer Водка

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, иркутские полицейские при силовой поддержке бойцов спецназа Федеральной службы войск национальной гвардии совместно с УФСБ по региону провели масштабную операцию по обезвреживанию организованной группы. Ее участники подозреваются в создании на территории области подпольных предприятий по изготовлению контрафактного алкоголя.

В подсобных помещениях в Иркутске и Усолье-Сибирском обнаружили два мини-завода по изготовлению суррогатной водки в промышленных объемах. На предприятиях нашли более полумиллиона пустых бутылок, сотни тысяч этикеток известных торговых марок, а также федеральных специальных марок с признаками подделки. Одновременно в разных районах области провели более десяти обысков.

Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в областном главке МВД, сотрудникам полиции удалось предотвратить попадание в мелкооптовую и розничную сеть почти 30 тонн алкогольной продукции с признаками подделки. Образцы подозрительного алкоголя направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по региону.

Задержано девять активных участников противоправного бизнеса, в том числе предполагаемые организаторы. Возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в двух складах одной из промышленных баз Усть-Кута полицейские изъяли более 25 контейнеров алкоголя, в том числе дорогостоящих элитных марок, общей стоимостью более 40 миллионов рублей. Спиртное оказалось фальсификатом. По данным ведомства, 300 тысяч изъятых бутылок общим объемом около 140 тысяч литров уничтожат.

Напомним, борьба с суррогатным алкоголем в Иркутской области усилилась после смертельного отравления в столице региона. Жертвами концентрата для ванн «Боярышник» с метанолом в конце 2016 года стали 76 человек.