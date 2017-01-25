Астана, 25 января, 2017, 12:26 — ИА Регнум. О существенном росте случаев отказа казахстанцев от вакцинации сообщила депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Загипа Балиева. Сведения она привела в своем депутатском запросе в правительство, сообщил сегодня, 25 января, портал Tengrinews.

Pixabay.com Вакцинация

Депутат заявила, что за последние десять лет число отказов казахстанцев от вакцинации выросло с одной тысячи до 8239 в 2016 году. По данным Балиевой, в Казахстане население прививают от 21 инфекционного заболевания. Каждый год вакцины получают порядка пяти миллионов человек, среди них 1 млн 2 тысячи детей.

В 2016 году вакцинация обошлась бюджету в сумму более 24 млрд тенге (4,3 млрд рублей), в 2017 году на эти цели планируется выделить более 30 млрд тенге (5,4 млрд рублей).

Для борьбы с недоверием к вакцинам депутат предлагает уделять больше внимания качеству закупаемых препаратов и правилам их закупа.

«Необходимо закупать самые лучшие препараты у заводов-производителей вакцин, сертифицированных и рекомендованных ВОЗ, ЮНИСЕФ. Также прививки необходимо осуществлять с учетом состояния детей. В связи с этим депутаты предложили правительству рассмотреть вопрос внесения изменений в правила закупки препаратов для вакцинации в части приобретения самых лучших препаратов для вакцинации и в приказ министра здравоохранения и социального развития, регламентирующий показания и противопоказания для прививок», — написала Балиева в своем запросе.

Отметим, что для недоверия к прививкам у граждан есть основания. В апреле 2016 года результаты мониторинга, проведенного Добровольным Обществом «Милосердие», стали основанием для еще одного депутатского запроса. «Мониторинг показал удручающий рост детской инвалидности в Казахстане. При этом каждый третий случай инвалидности детей возникает из-за врачебной ошибки, из которых на родовые травмы приходятся 6,6% случаев, а в 3% случаев к инвалидности привели процедуры вакцинации. Но претензии не всегда предъявляются к вакцинации как таковой. По мнению Общества, которое мы, кстати, разделяем, инвалидность порой приобретается из-за прививок, сделанных без учета индивидуального состояния ребенка, что говорит о пробелах в работе медучреждений», — озвучила полученные тогда данные в запросе к министру здравоохранения и социального развития Тамаре Дуйсеновой депутат Меруерт Казбекова.

Тогда депутаты выступили с рекомендацией обеспечить родителям право знать о рисках каждой вакцины.

Добавим, что власти информировать население пытаются — на сайте электронного правительства содержится разъяснительная информация о прививках для детей и взрослых.

Но отказ от прививок для детей остается довольно распространенной темой обсуждения как в СМИ, так и на различных форумах. Родителей обвиняют в том, что решение об отказе они принимают «из псевдорелигиозных соображений и ложной уверенности во вреде прививок».

Отметим, что законодательством четко прописаны правила прививок. В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» сказано, что «условием проведения профилактической прививки является наличие согласия либо отказа, предоставленного в письменной форме». Кроме того, в перечне, утвержденном правительством, перечислены группы населения, подлежащие плановым прививкам. Среди них люди, живущие и работающие в природных очагах инфекционных заболеваний (весенне-летний клещевой энцефалит, сибирская язва, туляремия, чума), и те, кто относятся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности, в том числе медработники.