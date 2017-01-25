Москва, 25 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Продукция российского «АвтоВАЗа» попала в число 20 автомобильных марок, наиболее востребованных в Европе. «Лады» занимают в рейтинге 19-е место, сообщает агентство «Автостат».

Arhivach.org Внедорожник LADA 4x4

В 2016 году в европейских странах (в числе которых учтена и Россия) было реализовано 274,9 тыс. автомобилей Lada. Этот показатель снизился на 0,3% по сравнению с 2015 годом. Отечественный бренд оставил позади такие марки, как Mazda, Suzuki, Honda и Mitsubishi.

Самым популярным автомобилем в Европе в очередной раз стал Volkswagen, за год укрепивший позиции на 0,6%. Количество проданных машин VW составило 2,22 млн. На втором месте — автомобили Renault (1,62 млн шт.; +10%) и продукция Ford (1,46 млн шт.; +2%).