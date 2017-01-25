Чикаго, США, 25 января, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригрозил властям города Чикаго вмешательством федеральных сил, если не будет наведен порядок. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По его словам, в Чикаго идет «резня» — рост числа убийств в январе 2017 года составил 24%. В этот период произошло 228 случаев стрельбы с 42 убийствами.

«Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную «резню», я пошлю туда федералов!» — написал Трамп. Что он имел в виду под «федералами» — не уточняется.

Резкий рост числа убийств произошел в Чикаго после того, как там сменилось руководство полиции после массовых протестов. Акции были вызваны «полицейским произволом» в отношении чернокожих.

Также в городе были введены новые правила, ограничивающие применение силы. По мнению критиков реформы, это привело к деморализации сотрудников полиции.