Оренбург, 25 января, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Оренбурге сотрудник Управления экономической безопасности и противодействии коррупции УМВД России по Оренбургской области заключен под домашний арест. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дзержинском районном суде города, заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

«Учитывая данные о личности обвиняемого, который исключительно положительно характеризовался по службе, имеет постоянное место жительства, состоит в браке, воспитывает двоих малолетних детей, а также отсутствие каких-либо попыток с его стороны противодействовать расследованию уголовного дела, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в аппарате суда.

Полицейский подозревается в причастности к коррупционному преступлению. Он был задержан 22 января по подозрению в пособничестве в даче взятки другому должностному лицу в сумме 4 млн 150 тысяч рублей.

По данным регионального портала orenday.ru, задержанный полицейский является заместителем начальника управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Оренбургской области. По неофициальной информации, сотрудник полиции якобы пообещал решить вопросы по одной из скандальных строек областного центра. В УМВД и СУ СКР от комментариев пока воздерживаются.