Севастополь, 25 января, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Алкоголь в Севастополе в скором времени приобрести будет сложнее — Законодательное собрание города накануне, 24 января, одобрило в первом чтении законопроект, который вводит ряд ограничений на торговлю спиртным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЗС.

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С инициативой ужесточения требований к торговле алкоголем выступило правительство региона. По данным, которые привела и.о. начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования Мариэтта Черничкина, в 2016 году объем розничной продажи алкогольной продукции в Севастополе вырос на 28%.

«За этот период сотрудниками полиции выявлено 973 появления в общественных местах лиц в состоянии алкогольного опьянения, 513 случаев совершения административных правонарушений под воздействием спиртного. Также зафиксирован рост преступлений и правонарушений в районе заведений общественного питания, находящихся в жилых домах», — пояснила представитель правительства региона.

Проект закона, который был представлен депутатам, в частности, предусматривает введение запрета на продажу алкоголя с 22:00 до 08:00. Исключением станут только заведения общепита, которые имеют не менее шести столов на 24 посетителя, и магазины беспошлинной торговли. Также законопроектом предлагается ограничить время продажи алкоголя — с 22:00 до 11:00 — торговыми объектами, которые расположены в многоквартирных домах. Отдельным пунктом предлагается ввести запрет на продажу алкоголя в день проведения в общеобразовательных учреждениях торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года (праздник «Последний звонок»), а также 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний), 11 сентября (Всероссийский день трезвости), 17 ноября (Международный день студентов).

Депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении. Однако, по словам спикера ЗС Екатерины Алтабаевой, ко второму чтению ожидается несколько существенных поправок. Так, может быть предложено введение более жёстких ограничений на продажу алкоголя заведениями общепита в жилых домах.