Чебоксары, 25 января, 2017, 12:05 — ИА Регнум. В Чувашии вводят дополнительные гарантии социальной поддержки для детей-сирот и лиц, потерявших в период обучения родителей. Они смогут бесплатно дополнительно получить рабочие профессии, а также будут обеспечены социальной стипендией в период беременности и отпуска по уходу за ребёнком. На эти в 2017 году из республиканского бюджета предусмотрено более 32 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 25 января, на заседании чувашского правительства.

Рабочая профессия. Советская фотография

Решение принимается в соответствии с федеральным законодательством. Согласно проекту закона, предусматриваются дополнительные социальные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентов-очников и учащихся, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. На реализацию решения в 2017 году из республиканского бюджета потребуется более 32 млн рублей.

Согласно проекту закона, детям-сиротам будет предоставлено право освоить за счёт республиканского бюджета ещё одну программу профессиональной подготовки по рабочим профессиям, то есть бесплатно получить и вторую рабочую профессию. Согласно опросу, проведённому Минобразования Чувашии в подведомственных техникумах и колледжах среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более 72% респондентов (или 543 человека) из общего числа обучающихся (751 человек) в 2016—2017 учебном году выразили желание воспользоваться правом на получение дополнительной рабочей профессии бесплатно.

Кроме того, молодые люди, потерявшие в период обучения родителей, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. Это коснётся тех лиц, которые учатся очно. Те, кто обучался на коммерческой основе, продолжат обучение бесплатно за счёт регионального бюджета.

Помимо этого, данные категории лиц будут находиться на полном государственном обеспечении и получать социальную стипендию в период беременности и во время декрета до достижении ребёнком возраста трёх лет.