Вашингтон, 25 января, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Американский хакер WauchulaGhost, получивший известность после взлома в Twitter аккаунтов, задействованных террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предупредил президента США Дональда Трампа об уязвимости страницы главы государства в соцсети, передаёт телеканал CNN.

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Как сообщил хакер WauchulaGhost, уязвим не только аккаунт Трампа, но и его жены Меланьи Трамп, не в полной безопасности находится и интернет-страница вице-президента США Майкла Пенса. Он уточнил, что эти аккаунты можно взломать без особого труда.

Напомним, Трамп заявил, что пользуется социальными сетями и в частности Twitter не ради удовольствия. Это, по его словам, единственный способ противостоять нечестным СМИ. «Я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ. Это мой единственный способ противодействия», — сказал он.