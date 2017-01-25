Москва, 25 января, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей РФ одобрила возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова, сообщает представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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По ее словам, в результате рассмотрения 24 января представления главы СК РФ Александра Бастрыкина было дано согласие на возбуждение против Корогодова уголовного дела о мошенничестве.

Представление о возбуждении уголовного дела было внесено 12 августа, до этого СКР провел проверку. По версии следствия, бывший судья предпринял попытку хищения у жителя Москвы денежных средств в особо крупном размере.

В представлении говорится, что в январе 2016 года Корогодов узнал, что в производстве судьи Вадима Сторублева находится иск о возмещении предпринимателю НДС, пишет «Коммерсантъ». Тогда подозреваемый обратился к адвокату истца с предложением посодействовать за $70 тыс. в решении вопроса в его пользу.

Адвокат истца обратился в ФСБ РФ и далее все переговоры судьи шли под контролем оперативников. Задержали Корогодова в апреле 2016 года при передаче ему муляжей на указанную сумму.