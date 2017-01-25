Новосибирск, 25 января, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Новосибирская область вошла в число регионов России, которые в 2017 году получат субсидии из федерального бюджета по программе устойчивого развития сельских территорий. Соответствующие документы подписал председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

Дмитрий Налбандян. Лето. Село Уборы. 1956

Речь идет, в частности, об улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Новосибирская область получит на данные цели 40,7 млн рублей. На комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры региону выделено еще 41,6 млн рублей: 19,3 млн из них пойдут на развитие водоснабжения, 22,3 млн — на развитие газификации. В рамках этой же целевой программы, область получит еще 296,4 млн рублей на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» в Новосибирской области действует аналогичная региональная программа, на финансирование которой направляются средства из областного бюджета — на 2017 год на эти цели планируется направить порядка 180 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что распоряжением правительства России в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы распределены субсидии в размере почти 6,8 млрд рублей на развитие сельских территорий. На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, направят почти 3,5 млрд рублей 76 субъектам России. На комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности, выделят около 3,3 млрд рублей 71 субъекту страны. Кроме того, гранты в размере 76,5 млн рублей на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, предоставят 45 субъектам.