Калининград, 25 января, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В природном парке «Виштынецкий» Калининградской области продолжается коммерческая вырубка леса, несмотря на широкий общественный резонанс и возбуждение уголовного дела после факта сплошной вырубки в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 25 января, председатель общественной организации «Зелёный фронт» Олег Иванов, ссылаясь на письмо из регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Greenfront.su Природный парк «Виштынецкий» в Калининградской области

В бумаге за подписью министра Юрия Шитикова говорится, что в 2016 году арендатором лесного участка ООО «Тимберсервис» проводилась «добровольно-выборочная рубка» на площади 6,9 га.

Как следует из письма, вырубка елей, возраст которых 108−119 лет, проводилась на основании договора аренды лесного участка от 2010 года и лесной декларации, поданной «Тимберсервисом» 23 июня 2016 года.

«Фактически департамент лесного хозяйства облминприроды не разграничивает принципы ведения хозяйственной деятельности в эксплуатационных лесах и на особо охраняемых природных территориях, — считает Олег Иванов. — Такие действия ведут к снижению экологических, эстетических и рекреационных качеств природного парка. То есть, к утрате свойств и признаков особо охраняемой природной территории».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, согласно ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Тимберсервис» является компания Svedulf Förvaltning AB (Швеция), работающая на европейском рынке лесоматериалов с 1983 года. Калининградская фирма «Тимберсервис» была создана несколько лет назад с уставным капиталом в 20 тыс. рублей.

Природный парк «Виштынецкий» является трансграничным природным комплексом на стыке России, Польши и Литвы. Вместе с ландшафтным парком «Пуща Роминтска» в Польше и литовским региональным парком «Виштытис» образует закрытый лесной массив с площадью в почти 360 кв. км., являющегося «отголоском» существовавшей до середины XVII столетия «Великой дикой местности».