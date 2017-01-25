Таллин, 25 января, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Эстония планирует начать собирать с грузовых автомобилей с превышающей 12 тонн максимальной массой плату за пользование дорогами на основе расчета времени нахождения в пути. Об этом ИА REGNUM сегодня, 25 января, сообщили в Эстонской Торгово-промышленной палате (KODA), отметив, что приветствуют данное нововведение и готовы помочь Министерству экономики и коммуникации своими рекомендациями.

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Отмечается, что KODA готова поддержать этот план государства при условии, что все поступающие суммы будут направляться на строительство и обслуживание дорог, а также на развитие шоссейного транспорта. Это решение создаст возможности для увеличения финансирования обслуживания дорог дополнительно еще на 16 млн евро в год.

Палата подчеркивает, что данная почасовая дорожная плата должна распространяться как на эстонские грузовые автомобили, так и иностранные. В то же время крайне важно, отметили в KODA, чтобы государство осуществляло действенный надзор над иностранными грузовыми автомобилями. При слабом надзоре плата, прежде всего, за иностранные грузовики может не поступать, что будет влиять на снижение конкурентоспособности эстонского транспортного сектора. Кроме того, необходимо предусмотреть действенный штраф для тех предпринимателей, которые не внесли плату за пользование дорогами или сделали это в меньшем объеме.

Палата также поддерживает подход, заключающийся в установлении зависимости платы за пользование дорогами от экологического класса выбросов двигателя. В то же время палата представила министерству мнение о том, что разница в ставках платы должна быть значительно больше с тем, чтобы это мотивировало предприятия к использованию более экологичных грузовых автомобилей.