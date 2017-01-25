Париж, 25 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Во Франции неизвестные ограбили особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Магритт Рене. Вор (фрагмент). 1927

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января в департаменте Сена и Марна (пригород Парижа).

По предварительным данным, добычей злоумышленников стали финансовые средства и драгоценности на сумму от 200 до 400 тыс. евро.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступников.

Другие подробности пока неизвестны.