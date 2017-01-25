Оренбург, 25 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. На реализацию проекта по созданию комфортной среды проживания в 2017 году субъектам РФ из федерального бюджета выделяется более 20 млрд рублей, из них 350,7 млн рублей планируется направить в Оренбуржье. субсидия предоставляется при условии обязательного софинансирования за счет средств регионального и муниципальных бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минстрое Оренбургской области.

Василий Кандинский. Парк в Сен-Клу. 1906

Из федерального бюджета дополнительно будет выделено 500 млн рублей на благоустройство скверов и парковых зон в городах с населением менее 300 тысяч человек. Размер федерального субсидирования для Оренбургской области в рамках программы составит почти 9,5 млн рублей.

Как подчеркнул глава Минстроя России Михаил Мень, проект в корне отличается от всех предыдущих, так как одним из ключевых факторов является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

Принцип общественного участия и контроля является одним из наиболее важных, так как сами проекты направлены в первую очередь на создание комфортных условий проживания граждан, и они вправе предлагать объекты для благоустройства, а также получать оперативную информацию обо всех этапах реализации программ.

Регионам необходимо до 10 февраля представить свои заявки, а до 1 марта должны быть заключены соответствующие соглашения. В настоящее время Минстроем Оренбуржья формируются рабочие группы по реализации данных приоритетных проектов, идет работа с муниципальными образованиями региона по подготовке проектов благоустройства.