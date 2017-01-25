Ереван, 25 января, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Назначение парламентских выборов в Армении на 2 апреля вызвало негодование в общественных кругах, так как именно в этот день страна будет вспоминать героев, погибших год назад в Карабахе.

Photolure Шествие в память о погибших в четырёхдневной войне. Ереван, 10 апреля 2016 года

«Проведение выборов 2 апреля и антиконституционно, и аморально», — считает актриса, вдова известного актера Фрунзика Мкртчяна Тамар Ованнисян. По ее мнению, в демократических странах подобные выборы превращаются в праздник, чего нельзя позволить в Армении.

Уверена, что представители РПА нарисуют любые цифры, а потом будут праздновать, поздравлять друг друга с бокалом шампанского.

Кроме того, юристы обратили внимание на несоответствие указа президента о назначении выборов на 2 апреля положениям Конституции.

Глава постоянной парламентской комиссии по вопросам защиты прав человека Элинар Варданян — первая, кто озвучил юридическое несоответствие. Она считает антиконституционным назначение предстоящих парламентских выборов на 2 апреля.

«Не будем начинать с нарушения», — так обратилась к президенту Сержу Саргсяну Элинар Варданян. Она предлагает властям либо дать безукоризненное правовое обоснование того, что назначение выборов на 2 апреля неоспоримо, либо признать несовершенство закона и пересмотреть дату проведения выборов.

«В противном случае, даже после самих выборов, этот вопрос может стать предметом постоянных обжалований в различных инстанциях, в том числе международных, а также предметом политических спекуляций», — в адресованном президенту открытом письме резюмировала заместитель председателя партии «Единение».

По мнению Варданян, соответствующая статья измененной в 2015 году Конституции о проведении очередных выборов в Национальное собрание пока не вступила в силу, поэтому действует старое положение, согласно которому выборы не могут быть назначены на 2 апреля.

Пользователи социальных сетей в этой связи отмечают, что не следует быть юристом, чтобы понять, что 91-я статья новой Конституции, принятой на референдуме в 2015 году, еще не вступила в силу, но именно по ней выборы назначены на 2 апреля.

В статье говорится, что выборы в Национальное собрание назначаются не позже, чем за 60 дней и не раньше, чем за 50 дней до завершения полномочий Национального собрания. В переходных главах новой Конституции четко устанавливается срок ее вступления в силу — в день первого заседания Национального собрания следующего созыва.

Более того, четко отмечается, что до первого заседания Национального собрания нового созыва действует бывшее положение Конституции о назначении выборов в Национальное собрание. В статье 68 прежней Конституции отмечается, что выборы назначаются не позже, чем за 40 дней и не раньше, чем за 30 дней до истечения полномочий парламента. Таким образом, выборы в Армении должны быть назначены в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года.

В указе президента о назначении очередных выборов в НС за основу принята 2-я часть 103-й статьи Избирательного кодекса.

«91-я статья новой Конституции пока не вступила в силу, но положение 91-й статьи продублировано в 103-й статье Избирательного кодекса, где четко указано, что выборы назначаются в интервале от 60 до 50 дней, и эта норма Избирательного кодекса вступила в силу. То есть, если руководствоваться не Конституцией, а лишь Избирательным кодексом, то назначение было правильным. Но нормы Конституции превалируют над положениями кодекса», — считает юрист антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл Армения» Эрикназ Тигранян.

«Армянский национальный конгресс» — единственная пока политическая сила, которая призвала власти перенести выборы и назначить их в соответствии с Конституцией и моральными принципами.

В распространенном заявлении партия отмечает, что уже зафиксировано, что назначение выборов было сделано с нарушением соответствующего положения Конституции. АНК также потребовала уважать память погибших в прошлогодней апрельской войне в Карабахе и назначить день выборов в соответствии с требованиями прежней Конституции — в промежутке между 21−30 апреля.

«Назначение даты предстоящих парламентских выборов на 2 апреля вызвало в обществе справедливое недовольство. Год назад в этот день началась Апрельская война. Ее тяжелые последствия удалось предотвратить ценой героической самозащиты, но и трагической гибели более 100 человек», — говорится в заявлении.

Авторы документа отмечают, что в этом году 2-го апреля будет отмечаться первая годовщина гибели героев, и, как правило, в этот день родные и близкие погибших проводят традиционные церемонии, а для всего армянского народа это — день памяти.

Председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам, член правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ованнес Саакян, в свою очередь, считает, что классическим способом разрешения правового спора является обращение в Конституционный суд. «Группа юристов считает, что указ должен основываться на Избирательном кодексе, где установлены эти положения. Ряд юристов считает, что указ не должен основываться на Избирательном кодексе, потому что указанная вами 91-я статья Конституции еще не вступила в силу. В этом смысле, если есть спор, то я считаю, что единственным вариантом решения является обращение в Конституционный суд», — заявил Саакян (цитата по azatutyun. am).

На вопрос, обратится ли Республиканская партия по этому вопросу в Конституционный суд, Саакян ответил: «Республиканская партия давно выразила свою позицию в связи с этим. Мы считаем, что [назначение выборов на] 2 апреля не противоречит [законам], и 2 апреля мы примем участие [в выборах], проведем избирательные процессы. Я призвал бы коллег и наши политические силы лучше подготовиться к нормальному проведению выборов, чем пытаться создавать какие-то проблемы».

Комментируя назначение выборов на 2 апреля пресс-секретарь Конституционного суда Армении Ованнес Папикян заявил, что назначение выборов на этот день вызывает у него самого удивление.

«Для меня этот день очень грустный, связан с апрельской войной. Я говорю это как гражданин Ованнес Папикян, а не как пресс-секретарь КС. Повторю, что этот день для меня очень печальный, а выборы должны быть чем-то радостным, праздником», — сказал он.

Командир отряда «Талин» Саргис Карапетян также удивлен тому, что парламентские выборы 2017 года были назначены на 2 апреля.

«Назначение выборов на 2 апреля попросту святотатство. Почему назначили на этот день? Неужели в парламенте не нашлось ни одного армянина, который выступил бы против этого? Второе апреля день траура. Погибло более 100 юношей. Вместо того, чтобы объявить день траура, назначили выборы парламента. Они знают, что в этот день победят, будут праздновать, но ведь земля на могилах ребят еще даже не заросла травой», — заявил ветеран-доброволец.

Группа представителей интеллигенции Армении также требует перенести дату проведения парламентских выборов, «поскольку 2 апреля исполняется годовщина апрельских военных действий».

«События 2−5 апреля 2016 года оставили глубокий след в сердцах всех армян. В эти дни мы увидели, как молодое поколение проявило свои исключительные духовные качества, как прошла единая волна любви армянского народа, разбросанного по миру, по отношению к родине.

Фактически, решение государственного института может завуалировать героизм тысяч самоотверженных патриотов, так как уже в течение десятилетий избирательные процессы у нас являются противопоставлением всему указанному выше положительному и квинтэссенцией негатива. На наш взгляд, это — презрительное отношение к памяти наших святых мучеников. Потому духовная Армения требует незамедлительно перенести дату выборов так, чтобы этот срок ни в коем случае не совпал с датой годовщины апрельских событий прошлого года», — отмечено в заявлении, под которым подписались оперная певица, народная артистка Армении Асмик Папян, режиссер, драматург Хачик Чаликян, музыкант Егише Петросян, историк, преподаватель ЕГУ Вардан Хачатрян, музыкант, член экипажа корабля «Киликия» Арег Назарян и другие.