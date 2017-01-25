Минск, 25 января, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В Белоруссии сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми изъяли у наркоторговцев картину художника Ивана Шишкина «Лес. Ели.», похищенную в России, говорится в сообщении МВД республики.

Иван Шишкин. Лес. Ели. 1897

Картина была обнаружена и изъята в ходе спецоперации 16 января по задержанию группы лиц, организовавших канал по поставке в Белоруссию кокаина, экстази и гашиша. У злоумышленников также была изъята крупная партия наркотиков — 552 таблеток экстази, почти 250 грамм кокаина и свыше 300 грамм гашиша.

Наркотики и ценное произведение искусства хранились в гараже, арендованном 36-летним жителем агрогородка Ждановичи. По данным Интерпола, картина Шишкина 1897 года была похищена в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея (Владимирская область).

Картину преступники привезли в Белоруссию для показа потенциальному покупателю из ЕС, однако с ним не сошлись в цене. По оценке экспертов, цена картины может достигать на легальных аукционах $2 млн, злоумышленники были готовы продать ее за $100 тыс.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Картина передана в Национальный художественный музей Белоруссии.