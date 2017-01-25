Челябинск, 25 января, 2017, 11:44 — ИА Регнум. На рынке труда Челябинской области в настоящее время более всего востребованы менеджеры по продажам. Об этой тенденции корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы «Зарплата.ру».

ИА REGNUM Токарь за работой

Наиболее устойчивыми оказались средние и мелкие компании, они же и лидируют по сравнению с крупными предприятиями по набору новых кадров. Несмотря на это, набор кадров отмечен меньше чем в половине средних и мелких компаний, и это показывает общее падение уровня общего развития производства товаров и услуг.

В цифрах это выглядит следующим образом. Планируют набор работников: около 30% крупных компаний (с численностью более 300 сотрудников), 43% средних компаний (от 50 до 300 сотрудников) и 48% мелких компаний (до 50 сотрудников).

Показателен статистический вывод исследования: 80% предприятий будут набирать специалистов по продажам, 12% — специалистов по подбору персонала и маркетологов. Таким образом, ставка делается в основном не на сферу производства, а на сферу торговли. Рабочий персонал набирают всего 33% предприятий, 14% компаний ищут руководителей и IТ-специалистов.

Отметим, опрос проводился среди зарегистрированных работодателей сервиса «Зарплата.ру» с 15 декабря 2016 по 12 января 2017 методом онлайн-анкетирования. В исследовании приняли участие 114 челябинских компаний.

Специалист пресс-службы «Зарплата.ру» Ольга Павлеченко отметила возрастание с каждым годом конкуренции за молодых специалистов. Их дефицит вызван демографической ямой 90-х годов.

Добавим, по данным службы занятости населения по Челябинской области, ситуация по безработным в 2016 году ухудшилась по сравнению с тем же периодом 2015 года. Число безработных в 2016 году составило 39 тыс. 567 человек, в 2015 году их было 32 тыс. 993. На конец декабря 2016 года безработных стало меньше — 35 тыс. 387 человек, но при этом изменилась и общая заявленная потребность в работниках. За год она снизилась с 18 тыс. 442 до 15 тыс. 773 человек. Данные говорят о существенном падении спроса на персонал по сравнению с 2015 годом. Напомним, потребность в кадрах в Челябинской области на январь 2015 года составляла 24 тыс. 719 человек.