Краснодар, 25 января, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Болельщики футбольного клуба «Кубань» намерены поддержать свою любимую команду и готовы приложить все усилия, чтобы спасти клуб от банкротства. Фанаты уже обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Эта информация опубликована на официальном сайте болельщиков «Кубани», передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Fckuban.ru Фанаты ФК «Кубань»

«Во время предвыборной кампании, встречаясь с Вами, Вениамин Иванович, мы просили Вас только об одном. «Сделайте всё, чтобы не стать, в глазах армии болельщиков «Кубани» во всём крае, губернатором — могильщиком клуба». Пришло время, Вениамин Иванович, показать, кто Вы. Спаситель клуба или его могильщик», — говорится в обращении.

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По данным Greenmile.ru, футбольный клуб «Кубань» находится в предбанкротном состоянии. Объявленное ранее администрацией Краснодарского края вхождение в состав акционеров клуба нового инвестора, в данный момент невозможно из-за огромной кредиторской задолженности клуба.

«Более того, никаких реальных действий по погашению этой задолженности нынешними акционерами клуба не предпринимается», — отмечают фанаты.

Напомним, в ноябре прошлого года инвестором клуба стал председатель совета директоров компании ОТЭКО, бельгиец российского происхождения Мишель Литвак. В январе текущего года сообщалось, что он перечислил клубу 200 млн рублей. Средства позволят ФК погасить часть долгов, общая сумма которых составляет около миллиарда рублей.

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Весной прошлого года на пресс-конференции о перспективах развития ФК «Кубань» вице-губернатор Николай Долуда подчеркивал, что ситуация в стане «желто-зеленых» находится под личным контролем губернатора, и краевые власти намерены и в дальнейшем оказывать клубу поддержку. Вице-губернатор также отмечал, что работа по оптимизации административного и тренерского штаба клуба будет продолжена. По его словам, на 2017 год бюджет клуба составит 1,5 млрд рублей. Причем из бюджетных средств ФК финансироваться больше не будет.

На тот момент было также заявлено, что пул инвесторов из компаний, работающих в крае, уже сформирован, а проведенная работа по привлечению спонсорских средств позволила нормализовать ситуацию с выплатами зарплаты игрокам.