Лондон, 25 января, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Бразильский футболист Филиппе Коутиньо, ранее выступавший за «Интер», продлил контракт с английским клубом «Ливерпуль». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Pixabay.com Филиппе Коутиньо

Подробности соглашения между клубом и спортсменом, которое вступает в силу с 1 июля 2017 года, не раскрываются.

По предварительным данным, Коутиньо продолжит выступать за «Ливерпуль» до 2022 года.

Напомним, что бразильский футболист перешел в английский клуб в январе 2013 года из «Интера» и быстро зарекомендовал себя в качестве игрока основного состава команды. Предыдущий договор между Филиппе Коутиньо и мерсисайдцами истекал в 2020 году.