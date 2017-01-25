Нью-Дели, 25 января, 2017, 11:37 — ИА Регнум. За последние 12 месяцев китайские производители смартфонов значительно укрепили свои позиции на рынке Индии. По данным опросов, почти каждый второй житель Индии владеет как минимум одним смартфоном из КНР.

DariuszSankowski Смартфоны

В IV кв. 2016 г. китайские бренды, такие как Vivo, Lenovo, Xiaomi и Oppo, заняли 46% от общего объема рынка смартфонов Индии. В 2015 г. доля китайских брендов не превышала отметку 14%, пишет «Сина синьвэнь».

Лидером среди китайских производителей стал Vivo, его доля составила 10%, на долю Lenovo и Xiaomi пришлось по 9% на каждого, компания Oppo заняла 8% от общего объема рынка смартфонов Индии.

Успех китайских производителей связан с целым рядом факторов, включая значительные затраты на продвижение бренда в Индии, доступную стоимость устройств, а также широкий модельный ряд, который ранее был ограничен.

Также сообщается, что смартфоны компании Apple заняли только десятую позицию в рейтинге самых продаваемых смартфонов в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, продажи смартфонов iPhone в Китае продолжают стремительно снижаться. Так, во II кв. 2016 г. продукция Apple заняла всего 17,9% от общего числа проданных мобильных устройств.