Тула, 25 января, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Тульской области стартовала подготовка к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты. Об этом заявила на пресс-конференции министр культуры региона Татьяна Рыбкина 24 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

ХВМ Тульский кремль

Юбилей возведения Тульского Кремля отметят в 2020 году, в соответствии с указом президента. Подготовка к празднованию фактически стартовала, сообщила Рыбкина.

Основные мероприятия пройдут в городе Туле, а также в селе Крапивна, городах Белеве и Чекалине (Лихвине). Ключевым объектом празднования станет Тульский кремль. В числе мероприятий, приуроченных к юбилею, — фестивали, конкурсы, концерты, другие культурно-массовые мероприятия.

Важным направлением подготовки к юбилею станет реставрация объектов культурного наследия исторического ядра Тулы, Белева, села Крапивны. В планах — благоустройство набережной Упы.

Уже в этом году планируется завершить реставрацию домов по улице Металлистов в Туле — там будет сформирован Музейный квартал с представительством ведущих федеральных музеев, расположенных в Тульской области. Также продолжены работы на территории Белевского мужского монастыря, Веневской колокольни, Введенского храма в с. Тургенево.

В 2017 году планируется открытие музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. В бывшем здании электростанции будут располагаться новые экспозиции Военно-исторического музея и Музея истории Тульского кремля.