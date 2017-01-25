Москва, 25 января, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 года. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Объект Министерства обороны России в Арктике

На острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) завершается возведение более 30 объектов технической позиции и административно-жилой, складской, хозяйственной и парковой зон, а также аэродрома «Нагурское». Здесь же ведется строительство административно-жилого комплекса «Арктический трилистник», который является единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым на 80-м градусе северной широты.

В поселке Рогачево (арх. Новая Земля) ведется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, а также аэродрома. На мысе Шмидта (Чукотский АО) до конца года планируется к сдаче более 30 объектов военной и социальной инфраструктуры. Еще порядка 30 объектов капитального строительства планируется сдать до конца текущего года на острове Врангеля (Чукотский АО). Ряд объектов, предназначенных к сдаче в 2017 году, расположен на о. Средний (арх. Северная Земля).

Абсолютно все строительные материалы и техника для возведения «арктических баз» завозятся с материка, работы ведутся в сложнейших климатических и геологических условиях. Используются только специальные строительные материалы и техника, способные выдерживать сильнейшие морозы. Работы ведутся круглый год. В настоящее время на всех объектах работает свыше 200 единиц техники и почти 1000 строителей.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обустройство военной инфраструктуры в Арктическом регионе ведется в соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной президентом РФ 8 февраля 2013 года. Обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ в Арктике является одним из приоритетных направлений стратегии.