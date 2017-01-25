Таллин, 25 января, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Конституционная комиссия парламента Эстонии поддержала постановление правительства, согласно которому для назначения членов в совет коммерческих объединений с долей государственного участия будет создана правительственная экспертная комиссия. Об этом ИА REGNUM сегодня, 25 января, сообщили в канцелярии парламента со ссылкой на председателя комиссии, члена Союза правых партий «Отечество — Республика» Кена-Марти Вахера.

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По его мнению, нововведение позволит сделать процесс назначения членов советов госфирм и руководства предприятиями прозрачным и контролируемым. Прежний порядок назначения в госсоветы депутатов парламента предлагается отменить. Решено, что такой комиссии будут переданы дополнительные полномочия: представление предложений о назначении члена совета государственной фирмы и о его отзыве, а также об определении размеров совета и назначении платы членам совета. Право назначать члена совета останется в компетенции министра, ответственного за сферу, в которой действует коммерческое объединение с долей государственного участия.

Согласно постановлению правительства, в такую специальную комиссию будет входить семь человек. Из них четыре — из частного сектора: Гуннар Окк по предложению Центрального союза работодателей Эстонии, Эркки Раазуке по предложению министра финансов, Свен Пертенс по предложению министра экономики и инфраструктуры и Дэвид Джеймс О’Брок-Кальювеэ по предложению министра предпринимательства и инфотехнологий.

Сообщается, что на сегодняшний день в Эстонии — 31 коммерческое объединение с долей государственного участия. В советы входит 150 человек.