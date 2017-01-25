Ярославль, 25 января, 2017, 11:21 — ИА Регнум. 25 января, в Татьянин день и одновременно день рождения Ярославского музея-заповедника в музее выставлена икона «Воскресение — Сошествие во ад, с праздниками и историей Страстей Христовых в 18 клеймах». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

Icon-art.info Сошествие во ад. Фрагмент иконы

В 1995 году икона была похищена в 1995 году из церкви Николы Надеина, филиала Ярославского государственного музея-заповедника.

Работа мастеров ярославской иконописной школы XVII века была найдена в одной из частных антикварных галерей Венеции в 2016 году. Переговоры с владельцем, выкуп иконы и возвращение ее на Родину взял на себя Музей русской иконы, которому за последние десять лет удалось выкупить и безвозмездно передать в государственные музеи Ростова, Великого Устюга, Устюжны и Мурома 19 похищенных шедевров древнерусского искусства XVI — XVIII веков.

«Сегодня в течение всего праздничного дня вход на все музейные экспозиции и выставки будет свободным. Все желающие могут посмотреть на икону. Затем ее включим в экспозицию, чтобы ярославцы могли ее увидеть. После пройдет реставрационный совет, где мы оценим состояние иконы и решим ее дальнейшие судьбу. Скорее всего, она вернется туда, откуда ее украли — в церковь Николы Надеина», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор музея Наталья Левицкая.

Ярославский музей-заповедник является лидером по посещаемости среди музеев области. В 2016 году его посетили более 800 тысяч гостей. На международном фестивале «Интермузей» музей-заповедник получил престижную награду — диплом победителя в главной номинации за лучший реализованный проект «Предметный разговор». Проект «Трапеза по-ярославски» был отмечен дипломом Общественной палаты Центрального федерального округа. Также в прошлом году музей отметил 500-летие Спасо-Преображенского собора, хранителем которого является на протяжении 60 лет.