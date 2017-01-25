Москва, 25 января, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на декриминализацию побоев близкими лицами, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января. Сложилась ситуация, когда ответственность за побои зависит от того, в каких отношениях между собой состоят люди, указала депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»).

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Исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторное совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

Несмотря на некоторое смягчение ответственности, побои остаются серьезно наказуемым деянием, в том числе и в соответствии с Уголовным кодексом, отметила Баталина. При повторном нанесении побоев наступает уголовная ответственность: согласно статье 116.1 УК — штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

Депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») в виду того, что голосование по законопроекту — историческое, предложил опубликовать результаты поименного голосования. «В газете опубликовать результаты голосования, думаю, мы все согласимся», — отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В статье 116 Уголовного кодекса принятым летом 2016 года законом установлена ответственность за побои в отношении близких лиц, также статья была дополнена примечанием, содержащим определение «близких лиц». К ним относятся близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство. «Была допущена законодательная ошибка», — отметила Баталина.

Третье чтение законопроекта может состояться 27 января.