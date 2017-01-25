Рим, 25 января, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Количество людей, погибших из-за сошедшей на отель Rigopiano (район Абруццо, Италия) лавины, достигло 21. Без вести пропали восемь человек, сообщает The Associated Press.

dahu1 Лавина

Под снежными завалами обнаружены тела ещё троих погибших. Уточняется, что в Абруццо продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лавина обрушилась на Rigopiano в ночь на 19 января. На момент ЧП в гостинице находились 36 человек: 24 постояльца, в том числе четверо детей, и 12 сотрудников отеля.

Лавина, предположительно, обрушилась из-за подземных толчков, которые 19 января ощущались в центральных областях Италии. Всего зафиксировано четыре землетрясения магнитудой 5.