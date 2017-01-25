Ставрополь, 25 января, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае поезд, следовавший по маршруту Кисловодск — Ростов-на-Дону, сбил 12-летнего мальчика, пытавшегося перейти железнодорожные пути в необорудованном месте, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Pixabay.com Поезд

Инцидент произошел в районе села Заветное. Мальчик перебегал пути в 900 метрах от станции Овечка, где есть оборудованный переход. Поезд №63 насмерть сбил ребенка.

В результате происшествия произошла незначительная задержка в движении поездов — 11 минут.