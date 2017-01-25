Ростов-на-Дону, 25 января, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону старается противостоять гриппу и ОРВИ. Чтобы не допустить распространения инфекции, несколько раз в день водители маршрутных такси обрабатывают транспорт. Видеоматериалы, подтверждающие проводимую работу, появились в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

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«В связи с эпидемией сезонного гриппа и ОРВИ руководством транспортной компании ООО ТК «Авто-Лайн» принято решения проводить ежедневную санитарную и обеззараживающую обработку своего подвижного состава на конечных остановочных пунктах в течение всего рабочего дня», — подписал видео автор поста.

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Между тем, региональное управление Роспотребнадзора информирует о результатах еженедельного мониторинга на Дону. Так, в регионе на прошлой неделе к врачам с симптомами ОРВИ обратились более 16,5 тыс. человек, что на 28,9% ниже порога недели. Среди заболевших — 18 человек оказались заражены вирусом гриппа, в том числе и гонконгским. В областном центре зарегистрировано более 4,9 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ, что ниже эпидпорога на 12,4%.

Напомним, в период с 9 по 15 января в Ростове-на-Дону эпидемический порог был превышен на 4,7%. За вторую неделю 2017 года в городе-миллионнике заболели более 5,3 тыс. человек. В декабре 2016 года заболеваемость ОРВИ уже превышала эпидпорог на 5,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону с симптомами ОРВИ умер шестилетний мальчик. Следователи выясняют истинные причины смерти ребёнка. Известно, что он лечился на дому по рекомендациям врача-педиатра, необходимости в госпитализации не было. Но назначенные медикаменты не помогли, стало только хуже. Спасти жизнь малыша уже не удалось.