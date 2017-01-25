Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов считает необходимым наделить законодательные органы субъектов Российской Федерации правом вето в вопросах передачи церкви имущества религиозного назначения. С этой целью сенатор разработал проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», сообщила ИА REGNUM 25 января пресс-служба Вадима Тюльпанова.

Музей-памятник «Исаакиевский собор»

Согласно документу, органы исполнительной власти субъектов РФ должны будут согласовывать решения о передаче церкви имущества религиозного назначения с региональными парламентами. Если такое согласие не будет получено, это станет основанием для отказа в передаче объектов религиозного назначения.

В пояснительной записке автор законопроекта отмечает, что роль законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в процессе реституции не определена. «Предлагаемые поправки в закон направлены на устранение данного пробела», — говорится в записке.

Помимо согласования самого решения о передаче того или иного имущества церкви, в случае положительного решения законодательного органа исполнительная власть региона должна будет согласовывать с местными депутатами и план передачи имущества религиозным организациям.

«Предлагается придать передаче религиозным организациям недвижимого имущества религиозного назначения публичный характер, что позволит в полной мере отразить интересы населения», — отмечается в пояснительной записке.

По словам Вадима Тюльпанова, «региональные депутаты, представляющие интересы и взгляды избирателей с самыми разными религиозными убеждениями, должны стать проводниками общественного отношения к передаче того или иного объекта в пользование верующих».

Напомним, что в Санкт-Петербурге разгорелась жаркая дискуссия о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Такое решение 10 января принял губернатор Георгий Полтавченко. Законодательное собрание Петербурга большинством голосов поддержало это решение и предложило даже ускорить процесс передачи Исаакия Церкви.

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Кроме того, Симферопольская и Крымская епархия УПЦ МП обратилась в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом России (Росимущество) с просьбой передать ей в безвозмездное пользование 24 объекта, входящие в состав государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ранее они находились в пользовании монастыря Святого Владимира.

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