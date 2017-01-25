Москва, 25 января, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» приняла решение провести полную проверку качества производимой на предприятиях продукции, в связи с чем существует вероятность задержек пусков ракет-носителей «Протон-М». Об этом, как передает «Коммерсантъ», говорится в заявлении пресс-службы российской компании.

Mil.ru Ракета-носитель «Протон-М» на старте

«Ведутся дополнительные испытания, — говорится в сообщении. — Этим объясняются и возможные задержки пусков РН «Протон». Главное не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится».

В заявлении пресс-службы также отмечается, что специалисты при помощи новых систем теперь проверяют также те параметры, которые не изучались десятилетиями.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» будут отозваны на проверку на Воронежский механический завод (ВМЗ). Проверить двигатели якобы было решено после огневых испытаний, выявивших ряд технических проблем у «Протона».

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