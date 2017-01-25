Рим, 25 января, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В Астане, столице Казахстана, прошла новая международная конференция по войне в Сирии, которая началась в 2011 году. За эти годы было предпринято несколько попыток разрешить конфликт между режимом Башара Асада и различными повстанческими силами, но все попытки потерпели неудачу. По мнению итальянского издания Il Post, конференция в Астане по Сирии заметно отличалась от предыдущих переговоров. И вот почему.

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Во-первых, по мнению автора статьи, конференция была организована «в частном порядке», то есть без явной поддержки ООН; России и Турция, две страны, которые с начала войны поддерживали противоборствующие группировки. Россия — поддерживала режим Асада, Турция — повстанцев, но постепенно позиции России и Турции сблизились. Кроме того, впервые за почти шесть лет, правительство и повстанцы вместе участвуют в переговорах, хотя, на практике, они остаются в двух разных комнатах и говорят через посредников. В ходе предыдущих переговоров оппозиция режиму Асада была представлена политическими лидерами и бывшими правительственными чиновниками, но никогда повстанцами, которые физически борются с режимом.

Несмотря на эти, казалось бы, явные отличия, переговоры, как считает Il Post, не дали особых результатов: после очень грубого первоначального обмена мнения был сделан акцент на продолжении режима прекращения огня, который вступил в силу с декабря и который неоднократно нарушали в некоторых районах Сирии.

«На конференцию даже не был приглашен сирийский демократический совет (Syrian Democratic Council), т. е. группа повстанцев, поддерживаемых Соединенными Штатами, вероятно, потому что она состоит в основном из курдских солдат», — возмущается издание.

Соединенные Штаты решили взять на себя «второстепенную роль», возможно, из-за продолжающегося политического перехода между Бараком Обамой и новым президентом Дональдом Трампом: США не послали свою делегацию и были представлены только их послом в Казахстане. Представитель ООН по Сирии, Стаффан де Мистура, первоначально ограничивал свою роль в качестве наблюдателя, но согласился в последнюю минуту стать посредником.

Недоверие США и ООН, как подчеркивается в статье, связано с тем, что сближение между Россией и Турцией обусловлено целями, которые идут в противоположном направлении тем, которым следует международное сообщество, а именно — падение режима Асада и политическое признание для различных умеренных повстанческих группировок, вовлеченных в конфликт. Россия вступила в войну, чтобы защитить режим Асада, с которым она имеет исторические дипломатические и торговые отношения, в то время как Турция, вероятно, захотела сблизиться с Россией в тот момент, когда решила, что сирийские курдские повстанцы, поддерживаемые Соединенными Штатами, и воюющие против ИГИЛ (запрещенная в России организация) стали завоевывать слишком много территорий. Во всем этом Исламское Государство (запрещенная в России организация), несмотря на то, что оно теряет территории, как в Сирии, так и в Ираке, смогло привлечь внимание западных государств терактами в Европе или Соединенных Штатах.

«По всем этим причинам в течение нескольких месяцев некоторые западные государства начали принимать идею о том, что Асад, благодаря поддержке России, находится в лучшем положении, чем даже еще год назад, он может сохранить свою роль даже после окончания войны», — пишет Il Post. Однако, до сих пор формально эту версию исключали США и большая часть международного сообщества.

Вывод в конце статьи: нет даже согласия среди участников встречи в Астане. Так как Турция и Россия настаивали на том, что конференция могла бы создать общую основу для будущего мирного соглашения — вместе с Асадом, конечно, — но в последнее время их ожидания не оправдалась. Повстанческие группировки заинтересованы, в первую очередь, в сохранении режима о прекращении огня со стороны режима Асада, который часто использует атаки «радикальных повстанцев для обвинения всей сирийской оппозиции и для оправдания новых актов насилия». Де Мистура надеется, что эти переговоры могут заложить фундамент, чтобы найти подход к новым соглашениям в рамках новой конференции под эгидой ООН в феврале, но, скорее всего, как пишет издание, он знает, что в случае успеха Россия и Турция будут пытаться всеми средствами консолидировать свою роль в качестве посредников, возможно, организуя другие конференции такого рода, «делая все более маргинальной роль ООН».