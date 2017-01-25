Вашингтон, 25 января, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Японская автомобилестроительная компания Toyota намерена вложить $600 млн, чтобы нарастить производственные мощности своего завода в американском Принстоне (Штат Индиана), сообщает агентство Bloomberg. В компании пояснили, что проект по расширению входит в общую стратегию Toyota, которая предполагает выпуск автомобилей там же, где происходит их реализация. С конвейера в Принстоне сходят кроссоверы Highlander.

Пресс-служба завода Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota

Эта модель является вторым по популярности автомобилем на рынке Соединенных Штатов. Ожидается, что в рамках расширения появятся 400 новых рабочих мест, а выпуск автомобилей возрастет до 40 тыс. штук в год. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января избранный глава США Дональд Трамп заявил о том, что власти страны могут повысить налоги для компании Toyota на импорт автомобилей, если та не откажется от своего намерения построить в Мексике новый завод. Трамп призвал компанию строить свои предприятия на территории США.

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