Москва, 25 января, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов действительно арестован российскими правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Michael Movchin Логотип «Лаборатории Касперского»

В пресс-службе уточнили, что арест не имеет отношения к деятельности самой организации. На момент ареста руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» уже не работал в организации.

Напомним, в СМИ появилась информация об аресте Стоянова. Выяснилось, что он международной компании находится в СИЗО «Лефортово» с декабря.

Стоянов в «Лаборатории Касперского» возглавляет отдел по расследованию киберпреступлений. Он по роду своей работы тесно сотрудничал с российскими правоохранительными органами.