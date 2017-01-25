В «Лаборатории Касперского» подтвердили сообщения об аресте сотрудника
Москва, 25 января, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов действительно арестован российскими правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Michael Movchin
Логотип «Лаборатории Касперского»
В пресс-службе уточнили, что арест не имеет отношения к деятельности самой организации. На момент ареста руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» уже не работал в организации.
Напомним, в СМИ появилась информация об аресте Стоянова. Выяснилось, что он международной компании находится в СИЗО «Лефортово» с декабря.
Стоянов в «Лаборатории Касперского» возглавляет отдел по расследованию киберпреступлений. Он по роду своей работы тесно сотрудничал с российскими правоохранительными органами.