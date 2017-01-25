Санкт-Петербург, 25 января, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять в федеральное ведение полигон опасных химических отходов «Красный Бор», передает корреспондент ИА REGNUM. Такое обращение было принято на пленарном заседании в среду, 25 января.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Парламент Петербурга беспокоится об экологической безопасности этого городского унитарного природоохранного предприятия в Тосненском районе Ленобласти, в междуречье рек Тосны и Ижоры, в 5 км от Невы и менее чем в 1,5 км от ближайших населенных пунктов.

Как говорится в письме Медведеву, полигон с 2014 года прекратил принимать и захоранивать токсичные и промышленные отходы, но меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации территории до сих пор не приняты — не хватает финансирования. Сейчас «Красный Бор» находится в ведении комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Полигон заработал еще в 1969 году по решению Ленгорисполкома, считался экспериментальным предприятием, но вместо запланированных трех лет функционировал 45, так как до 2014 года фактически оставался единственным и безальтернативным местом приема промышленных токсичных отходов не только Северо-Западного, но и других регионов России. До 1991 года на полигоне складировались отходы из прибалтийских республик СССР.

За это время на территории полигона были заполнены и закрыты более 60 карт-котлованов. «Полигон полностью исчерпал свои возможности по приему отходов. При этом в открытых котлованах находятся около 700 тысяч тонн жидких промышленных токсичных отходов с крайне разнородным составом», — отмечают депутаты Заксобрания Петербурга. Это создает реальную угрозу возникновения ЧС в акваториях Невы, Финского залива, в Петербурге и Ленобласти в целом.

Добавим, Хельсинская комиссия по защите морской среды Балтийского моря уже включила полигон в перечень «горячих точек», и обеспечение экологической безопасности полигона является международным обязательством Российской Федерации.

В связи с этим Дмитрия Медведева просят включить полигон «Красный Бор» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и рассмотреть вопрос о передаче его в федеральное ведение.

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