Псков, 25 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Псковская область получит в 2017 году более 356 млн рублей на ремонт сельских дорог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Константин Сомов. Дорога на даче. 1896

Согласно документу, между 54 субъектами РФ распределено более 8 млрд рублей в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.

В псковском областном комитете по транспорту уточнили, что субсидию направят на реконструкцию четырёх участков автомобильных дорог общей протяженностью 31 км: Шемякино — Деменино в Порховском районе, Пушкинские Горы — Бирюли с подъездом к деревне Крылово в Пушкиногорском районе, Степанково — Крутовраг в Великолукском районе, Искра — Заклинье в Дновском районе.

В целом на реконструкцию этих участков дорог требуется 644 млн рублей, 288 млн рублей будет направлено из бюджета Псковской области.