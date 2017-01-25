Ярославль, 25 января, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля планирует избрать нового мэра города на очередном заседании 1 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Объявление конкурса на этот пост сегодня одобрила профильная комиссия по городскому самоуправлению, законности и правопорядку. 1 февраля на заседании муниципалитета будет принято решение об объявлении конкурса. У претендентов на этот пост будет две недели на то, чтобы подать документы в конкурсную комиссию.

Мэрия Ярославля

Как сообщил начальник юридического отдела муниципалитета Антон Одинцов, уже 27 февраля может состояться заседание конкурсной комиссии, на котором будет принято решение о допуске кандидатов для избрания муниципалитетом. Само избрание может состоятся уже 1 марта.

«Две недели — слишком короткий срок, нельзя ли его увеличить?», — спросил депутат Антон Голицын.

«Пост мэра Ярославля — ответственная должность, и если кандидат на эту должность не может собрать все документы за 2 недели, значит, у него нет команды, нет возможностей, как же он тогда собирается управлять городом? Это станет для него первым тестом на профпригодность», — сказал в ответ председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Претендентам на пост мэра Ярославля необходимо будет представить свое заявление, копию трудовой книжки, документы об образовании, сведения о доходах и имуществе, состоянии банковских счетов и ряд других документов. В случае, если претендент делал крупные покупки, превышающие его доход за 3 года, ему придется подтвердить законность получения средств на приобретения имущества. В случае наличия недвижимости или счетов за рубежом, их происхождение также придется объяснить. Несмотря на то, что один из критериев к претендентам является отсутствие судимости, справку об этом предоставлять будет не нужно. Конкурсная комиссия проверит эти данные самостоятельно.

Также кандидат имеет право написать свое видение развития города, однако «программа» кандидата должна вмещаться на двух листах формата А4.

Депутат Вера Никольская спросила, есть ли у руководства муниципалитета или у мэрии информация об иске об отмене положения о порядке проведения конкурса на пост мэра Ярославля. Но, как пояснил председатель комиссии по законности Олег Ненилин, информации о подаче такого иска нет.

В конкурсную комиссию войдут руководители муниципалитета Ярославля, председатель городской общественной палаты, директор Фонда развития Ярославля и представители губернатора Ярославской области.

Выборы нового мэра Ярославля пройдут в связи с досрочным прекращением срока полномочий мэра Евгения Урлашова, осужденного за коррупцию.