Эр-Рамади, Ирак, 25 января, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В городе Эр-Рамади (Ирак) произошел взрыв, погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал Al Jazeera.

Michael Deal Взрыв

Также в Twitter телеканала сообщается о пятерых пострадавших. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль.

Ранее 25 января в столице Сомали Могадише у ворот отеля взорвался заминированный грузовик. Вслед за взрывом последовал еще один и боевики начали стрелять.

Ответственность за нападение в Сомали взяли на себя боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб». Подробности взрыва в Эр-Рамади уточняются.