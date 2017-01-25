Салехард, 25 января, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского фронта обнаружили на Ямале «золотые» детские сады. Около 9,3 млрд рублей автономный округ планирует затратить к 2020 году на школу и шесть дошкольных учреждений. Примечательно, что все объекты возводит одна компания ООО «ВИС Девелопмент» (группа строительных компаний «ВИС»). Три детских сада уже сданы в эксплуатацию, еще на трех идут итоговые проверки органов Государственного архитектурно-строительного надзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Три миллиона за одно место в детском саду

На данный момент прокуратура ЯНАО ведет проверку заявления руководства Общероссийского народного фронта о нецелесообразности непомерных трат на детские учреждения в автономном округе.

Напомним претензии «фронтовиков». Региональные власти использовали, на взгляд активистов ОНФ, в 2013 году крайне непрозрачную, кабальную схему государственно-частного партнерства (ГЧП), в результате чего бюджет фактически переплатит к 2020 году 3,4 млрд руб. от общей стоимости строительства объектов.

Как сообщила активист Народного фронта Ольга Хирт, в Шурышкарском районе ЯНАО — всего лишь две тысячи жителей. «А власти автономного округа приобрели там «нафаршированный» детский сад на 80 мест за 673,5 млн рублей. Из них 116 млн рублей региональный бюджет переплатил за рассрочку. Иными словами, только одно место в этом садике стоит почти 8,5 млн руб. Для сравнения: в селе Яр-Сале ЯНАО детский сад на 240 мест обойдется в 696,1 млн рублей, то есть 2,9 млн рублей за одно место», — отметила активистка ОНФ.

Анализируя расходы на оснащение детского сада в ямальских Горках, активисты ОНФ обратили внимание на то, что затраты на принтеры и ультрабуки составили порядка 2,5 млн рублей. Покупка кресла для заведующей за 142 тыс. рублей, шкафов для постельного белья за 270 тыс. рублей, штор за 203 тыс. рублей, 3D-телевизора с изогнутым экраном в ясельную группу, а также тумбы под него за 70 тыс. рублей — это расточительство, считают «фронтовики». Недоумение вызывает оснащение детсадов элитарной мебелью финской фирмы Woodie. В медицинский кабинет приобретается компьютер в комплектации за 163 тысячи рублей — моноблок, который позволяет создавать 3D-графику и полноценные мультфильмы. Для медика детского сада можно было бы приобрести менее дорогой компьютер.

«О чем говорить, если даже одно мусорное ведро в этом детском садике стоит более 3 тыс. руб., и это на 80 человек! Вероятнее всего, мы выявили рекордный по стоимости детский сад в России», — возмутилась Ольга Хирт.

«Дети Арктики имеют право на высокий уровень комфорта!»

В защиту ГЧП как самой выгодной формы возведения социальных объектов в период кризиса выступили правительство ЯНАО и на днях сами строители — компания ООО «ВИС Девелопмент». «Выплаты по покупке детских садов в рамках ГЧП осуществляются в полном соответствии с соглашением, заключенным по результатам открытого конкурса с несколькими участниками, — пояснил начальник управления инвестиций и предпринимательства департамента экономики ЯНАО Иван Фадин. — Здесь необходимо заметить, что по условиям конкурса проектирование и строительство объектов производятся без бюджетных средств, за счет собственных средств инвестора, что коренным образом отличается от обычных взаимоотношений с подрядчиками, получающими авансовые платежи. При этом риски сроков и качества строительства остаются за инвестором. Представители государственной приёмочной комиссии заходят на полностью готовый объект, оснащенный всем необходимым оборудованием и обследованный надзорными органами, что исключает возможность коррупционных проявлений. Только после этого начинается период выплат со стороны региона, который предусматривает возможность рассрочки до пяти лет».

«Да, действительно, объекты социальной сферы на Ямале, особенно в сравнении с центральными регионами, отличаются по стоимости. Во многом это зависит от сложной транспортной схемы, ограниченных сроков завоза материалов и проведения строительных работ», — говорит чиновник.

«Но свою роль играет и позиция органов власти в том, что дети в арктических условия Крайнего Севера имеют право на высокий уровень комфорта дошкольного образования. В наших детских садах предусмотрены бассейны, солевые комнаты, планетарии, зимний сад, хореографические залы, крытые площадки для прогулок, компьютеризированные образовательные системы и многое другое. Есть отличие от типовых проектов. Но это наша позиция — северные ребятишки должны развиваться достойно даже в самом отдаленном арктическом селе. Делается всё возможное, чтобы население в сельской местности получало услуги, по набору и качеству аналогичные городским», — резюмировал чиновник и пригласил общественников из ОНФ воочию оценить предметы критики. А именно, пригласил на Ямал, чтобы не по документации, а своими глазами увидеть и оценить прелесть и комфорт возведенных социальных объектов.

Кроме того, отмечается, что частично доля стоимости оборудования в общей цене объекта возросла за счет колебаний валютных курсов. Соглашение с ООО «ВИС Девелопмент» заключено в конце 2013 года, когда курс евро находился в районе 45 рублей, а сдача пришлась на 2016−2017 годы, когда курс валюты вырос почти на половину. Поэтапный выкуп объектов у ООО «ВИС Девелопмент» рассчитан на период до 2020 года. Тем самым снижается нагрузка на бюджет текущих периодов, приводят еще один аргумент в пользу ГЧП в правительстве ЯНАО.

Ямал сэкономил, а не растратил три миллиарда

Строительство нескольких социальных объектов путем ГЧП — это первый проект государственно-частного партнёрства в Ямало-Ненецком автономном округе, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ООО «ВИС Девелопмент». «По результатам исследований экспертов Центра развития государственно-частного партнёрства и Агентства стратегических инициатив проект включён в число лучших практик среди проектов ГЧП в социальной сфере, — сообщили в пресс-службе ООО «ВИС Девелопмент». — Строительство велось в неблагоприятных макроэкономических условиях начиная с 2014 года, тогда как финансовые параметры проекта закладывались до начала кризиса. По условиям соглашения стоимость кредитных средств составляет 14,5% годовых, тогда как ключевая ставка Центрального банка в этот период составляла 17%, а ведущие банки с государственным участием предлагали кредиты под 25−28%. В случае, если бы автономный округ привлёк такой кредит, долговые обязательства по проекту были бы значительно выше. Благодаря формату ГЧП удалось минимизировать финансовые затраты округа и сэкономить более 3 млрд рублей бюджетных средств».

Строительство велось в условиях Крайнего Севера, отдалённости от основных транспортных магистралей, что создаёт дополнительные трудности, акцентируют в ООО. «ВИС Девелопмент» стало победителем конкурса на заключение соглашения о государственно-частном партнёрстве, предложив оптимальные для округа условия по выкупу построенных объектов и плате за рассрочку.

«К примеру, в село Горки в большую часть календарного года грузы можно доставлять только вертолётным транспортом. Благодаря продуманной организации работ и разработанным логистическим схемам большинство работ удавалось проводить в короткий северный строительный сезон, — уверяют в строительной фирме. — Все возведённые в рамках ГЧП-проекта детские учреждения оснащены современным оборудованием, автоматизированными системами безопасности, бассейнами, спелеокамерами, зимними садами, интерактивным образовательным оборудованием и компьютерными классами. Здания детсадов полностью соответствуют нормам по доступности для маломобильных групп. Серьёзные требования предъявлялись при формировании технических заданий по оснащению мебелью, кухонным оборудованием. Для поставки отбирались наиболее качественные образцы ведущих производителей. Это не типовая, а специальная мебель, предназначенная для детских учреждений, которая отвечает всем санитарным нормам. Благодаря стабильному финансово-экономическому положению и имеющейся материально-технической базе Группе «ВИС» удалось в сложных условиях экономического кризиса реализовать масштабный проект и выполнить все обязательства по соглашению о государственно-частном партнёрстве».