Москва, 25 января, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Профориентация для старших классов необходима, она должна возвращаться в школы. Знакомить школьников с профессиями, которые востребованы в регионах, — история хорошая, и она есть почти во всех образовательных системах мира, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева, сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи.

Mggeu.ru Ольга Васильева

По её словам, «в стране активнее всего идет трудоустройство выпускников, имеющих профессии врача, педагога и инженера».

«В 2017 году на 100 школьников в российских вузах будет 57 бюджетных мест, 40% мест отданы техническим специальностям. С этого года будет осуществляться целевой прием», — сказала Васильева.

«Продолжается программа «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса». Есть также важная программа по опорным университетам, их сейчас 11. Мы объявили конкурс на вторую очередь, надеемся, что их будет 30. Планируется, что к 2019 году такие вузы будут созданы в 50 субъектах РФ», — отметила министр образования.