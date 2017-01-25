Москва, 25 января, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Компания Google продолжает оспаривать законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая признала ее виновной в нарушении закона о конкуренции. Кассационная жалоба Googlе, поданная в рамках этого дела, зарегистрирована Верховным судом РФ, она опубликована в картотеке арбитражных дел на сайте суда.

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Из жалобы, зарегистрированной 24 января, следует, что она подана в ответ на определение арбитражного суда Московского округа, отменившего передачу основного спора между Google и ФАС в Суд по интеллектуальным правам. Мотивы, согласно которым обжалуется судебный акт, в материалах не указаны. По причине закрытого судебного заседания текст обжалуемого определения не приведен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года ФАС признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции. Речь идет о том, что компания злоупотребляла своим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android. Поводом к открытию дела стала жалоба компании «Яндекс».

На Google был наложен штраф в 438 млн рублей. В дальнейшем ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited за неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений. а Размер штрафа для каждой компании составил 500 тыс. рублей. Решение ФАС было на раз оспорено в суде компанией Google.