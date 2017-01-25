Калининград, 25 января, 2017, 10:47 — ИА Регнум. С победой Дональда Трампа переориентация элит Прибалтики может иметь место, если эти элиты почувствуют, что ни США, ни ЕС — прежде всего, Германия — особенно их не поддерживают. Такое мнение высказал известный американский политолог Ариэль Коэн, дискутируя в клубе «Калининградский блог-пост», передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события — Балтийского федерального университета.

Андрей Озерцов / ИА REGNUM Ариэль Коэн в Калининграде

«Можем ли мы ожидать переориентацию прибалтийских элит? Политика — всегда отражение реальности, и когда реальность начинает меняться, то меняется и политика. И все те борцы с Россией, о которых мы слышим в Прибалтике, могут вдруг вспомнить, что есть возможности экономического сотрудничества с Россией», — сказал эксперт.

«Во-вторых, — продолжил Коэн. — там (в Прибалтике), на мой взгляд, достаточно эффектно работает выборная система. Может, в следующий раз кого-то и не изберут. И история этих стран уже демонстрировала нам, что избирались политики, не являющиеся самыми антироссийскими и радикальными».

При этом, Коэн высказал уверенность, что администрация Трампа в меньшей степени станет навязывать электорату этих стран своё мнение. «Эти страны маленькие, они не играют роли в ситуации, когда у Трампа болит голова по поводу Китая, Ирана и Ближнего Востока в целом», — подытожил политолог.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что по плану (если не будет внеочередных) следующие парламентские выборы в Литве, Латвии и Эстонии намечены в 2020, 2018 и 2019 годах соответственно. Всенародные выборы президента Литвы намечены на 2019 год.