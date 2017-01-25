Оренбург, 25 января, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Соревнования легкоатлетов в Оренбургской области попали под пристальное внимание Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). «Федерацией установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг-контроля с одного из этапов Зимнего тура ВФЛА — Всероссийских соревнований «Оренбургская миля» на призы губернатора Оренбургской области. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину поручено организовать проведение расследования данного случая», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Организация считает борьбу с допингом приоритетным направлением своей деятельности. В связи с этим президент федерации Дмитрий Шляхтин сказал: «Федерацией проведена работа по анализу количества нарушений антидопинговых правил в каждой тренерской группе. Минспорта РФ и РУСАДА (независимая Национальная антидопинговая организация) будут проинформированы о результатах этой работы для соответствующего реагирования. Принято решение, что по каждому последующему случаю употребления допинга будет проводиться тщательное расследование с применением санкций не только к спортсмену, но и к его тренеру».

Со своей стороны в Минспорта региона отрицают массовое снятие спортсменов с крупных соревнований. «Массового снятия не было. Спортсмены сходили с дистанции по причине получения травм, усталости», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. В ведомстве отметили, что в результате отбора в ходе соревнований до финального этапа дошла примерно треть спортсменов.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, после прибытия антидопинговой комиссии ВФЛА в составе пяти человек, снялись по состоянию здоровья две спортсменки из Башкирии с дистанции 1 миля среди женщин.

Заслуженный тренер России, директор соревнований «Оренбургская миля» Саид Кирамов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что по неизвестным причинам на старт не вышло девять легкоатлетов. «Можно только предполагать — какие причины были у этих спортсменов», — сказал Кирамов и добавил, что неявку на соревнования должен оправдывать какой-то документ. Ведь в случае заболевания, например, выдается больничный лист или справка врача, у которого был на приеме.

Также директор соревнований подчеркнул, что сейчас в свете допинговых скандалов можно спекулировать разными причинами. Вместе с тем он сообщил, что впервые в Оренбург на турнир приехал допинг-контроль и спортсмены знали о проверках.

«Контроль проводился вслепую — по жеребьевке. Проверке подверглись 12 спортсменов», — отметил Саид Кирамов.

Добавим, 21 января в Оренбурге прошло одно из наиболее значимых и престижных спортивных состязаний региона — турнир «Оренбургская миля». В 2017 году турнир проводился в одиннадцатый раз и собрал спортсменов высокого уровня на манеже легкоатлетического комплекса Оренбургского педуниверситета. В соревнованиях приняло участие более 150 человек, из них свыше 50 — представители Оренбуржья. Болельщики проявили большой интерес к турниру, так как показать свое мастерство вышли шесть чемпионов России, а также чемпионка Европы Анна Щагина. В программе соревнований были забеги на 60, 400, 800 метров и милю.

В спринте успех праздновали Игорь Образцов (6.70) и Яна Самойленко (7.64). На дистанции 800 метров не было равных Даниле Ефремову с результатом 1:50.76 и Айвике Малановой (2:04.98). А в забеге на милю победы добились Вильдан Гадельшин (4:13.70) и Александра Гуляева (4:31.19).